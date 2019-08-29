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Профилактика детского травматизма в летнем формате

Более 1200 мероприятий по профилактике детского электротравматизма провели сотрудники  компании «Россети Сибирь» в течение трех летних месяцев.

О безопасном электричестве и правилах поведения вблизи энергообъектов узнали на занятиях ребята в девяти регионах присутствия компании. Во время летних каникул уроки проходили в пришкольных и оздоровительных детских лагерях. За три летних месяца в масштабной просветительской кампании приняли участие более 50 тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет.

«Летом мы ведем проактивную работу с детьми в лагерях не случайно. Можно охватить гораздо большую аудиторию, рассказать о правилах энергобезопасности. Более свободный летний график позволяет сразу закрепить полученные знания в играх. Через детей просвещаем и взрослых. Ребята делятся впечатлениями с друзьями, с родителями. Наши наглядные материалы тоже помогают лучше усвоить жизненно важные правила», - говорит заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля  Россети Сибирь Евгений Вельман.

В работу по пропаганде электробезопасности активно включаются бойцы энергоотряда Россети Сибирь, которые вместе с сотрудниками энергокомпании помогают проводить уроки по электробезопасности.

«Детский травматизм – серьезная проблема. Охватить всех школьников и рассказать им об опасности электрического тока сотрудникам Россетей достаточно сложно. Поэтому мы решили помочь им. Хорошее дело  и хороший опыт для нас», – рассказывает командир энергоотряда, студент третьего курса Забайкальского государственного университета Дмитрий Викулов.

В этом году помощь в пропаганде правильного обращения с электричеством оказывают энергетикам и социально ответственные организация и компании. В 12 кинотеатрах сибирских городов состоялся прокат  социальных роликов по теме детского электротравматизма,  в магазинах сети «Детский мир»  покупателям раздают листовки, рассказывающие к чему могут привести детские шалости.

Здоровье
Общество
kuzbassnews.ru
29/08/2019
Здоровье
Общество
Новости Кузбасса

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