Профилактика нарушений обязательных требований законодательства

При осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проводят профилактическую работу, а именно объявляют предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

При проведении мониторинга информационной системы «Аргус-Фито» инспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора установлено, что текущем году в адреса хозяйствующих субъектов на территории Кемеровской области из других регионов России поступала подкарантинная продукция в сопровождении карантинных сертификатов.

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами установлены нарушения п. 8 ст. 21 и п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений, а именно: непогашение карантинных сертификатов и неизвещение территориального органа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции.

По результатам оценки соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований должностными лицами Управления в 2022 году объявлено 41 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения регламентируется статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предостережение объявляется контрольным органом в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Специалисты Управления напоминают, что в соответствии с п. 8 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.