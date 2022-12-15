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ПрофКвиз «Южного Кузбасса» объединил три поколения

Молодые специалисты и ветераны угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») встретились с учащимися школы и техникума на первом совместном профориентационном квесте – ПрофКвизе.

Первый в истории компании ПрофКвиз посвятили теме углеобогащения. Формат викторины в виде квеста организаторы выбрали как наиболее удобный и интересный для всех возрастов.

Ветераны углеобогащения, молодые специалисты «Южного Кузбасса», студенты Междуреченского горностроительного техникума и старшеклассники школы №19 разделились на шесть сборных. Придумали название и девиз команды, выбрали капитана, ознакомились с правилами и заняли места на старте.

На станции «Углехимическая» участники определили марки угля, на станции охраны труда повторили правила безопасности, на «Технической» обновили знания оборудования, блеснули эрудицией на станциях производственных терминов и «Интеллектуальной», поиграли в дартс на «Спортивной».

Результаты игры подвело компетентное жюри – преподаватели техникума, специалисты и руководители подразделений «Южного Кузбасса». Победителем ПрофКвиза стала команда «Горючая смесь», кубки получили и выбранные командами лучшие игроки.

Приятным подарком для гостей стал небольшой концерт с вокальными и танцевальными номерами от участников. Мероприятие закончилось совместным чаепитием и награждением благодарственными письмами ветеранов и молодых специалистов компании.

«Благодаря таким профориентационным мероприятиям учащиеся в неформальной обстановке знакомятся с нашими специалистами и спецификой работы подразделений, а ветераны компании получают возможность поделиться ценными знаниями и опытом. Убежден, у ПрофКвиза есть будущее, работу в таком формате обязательно продолжим», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

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kuzbassnews.ru
15/12/2022
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