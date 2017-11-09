Профобучение

За январь - октябрь 2017 года центром занятости населения Тяжинского района было организовано профессиональное обучение для 103 безработных граждан.

Они прошли обучение по профессиям, востребованным на рынке труда: электрогазосварщик, машинист (кочегар) котельной, продавец продовольственных товаров (широкого профиля), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, охранник, повар, специалист кадровой службы (инспектор по кадрам), слесарь по ремонту автомобилей, кассир торгового зала, закройщик, маникюрша, моделирование и наращивание ногтей, швея, стропальщик, тракторист категории «С», штукатур, водитель автомобиля категории «С». Также специалисты службы занятости организовали повышение квалификации по курсам обучения: «1С: Бухгалтерия» и «основы пользования персональным компьютером».

Из числа приступивших к профессиональному обучению, 31 гражданин являются жителями сельской местности. Кроме того к обучению приступили 35 граждан, впервые ищущих работу, ранее нигде не работавших.

Профессиональным обучением заинтересовались 54 молодых человека в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 52,4 процента от общего числа направленных на обучение.

После успешного завершения обучения в образовательном учреждении 48 гражданам были выданы документы установленного государственного образца (свидетельство, удостоверение), из них 41 по рабочим профессиям и 7 по должностям служащих.

Образовательная услуга, предоставляемая службой занятости, привлекает безработных граждан возможностью бесплатного обучения востребованной специальности, а также перспективой трудоустройства в новом профессиональном качестве. Выплачиваемая во время прохождения обучения стипендия, является дополнительным материальным стимулом.