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Профобучение

За январь - октябрь 2017 года центром занятости населения Тяжинского района было организовано профессиональное обучение для 103 безработных граждан.
Они прошли обучение по профессиям, востребованным на рынке труда: электрогазосварщик, машинист (кочегар) котельной, продавец продовольственных товаров (широкого профиля), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, охранник, повар, специалист кадровой службы (инспектор по кадрам), слесарь по ремонту автомобилей, кассир торгового зала, закройщик, маникюрша, моделирование и наращивание ногтей, швея, стропальщик, тракторист категории «С», штукатур, водитель автомобиля категории «С». Также специалисты службы занятости организовали повышение квалификации по курсам обучения: «1С: Бухгалтерия» и «основы пользования персональным компьютером».
Из числа приступивших к профессиональному обучению, 31 гражданин являются жителями сельской местности. Кроме того к обучению приступили 35 граждан, впервые ищущих работу, ранее нигде не работавших.
Профессиональным обучением заинтересовались 54 молодых человека в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 52,4 процента от общего числа направленных на обучение.
После успешного завершения обучения в образовательном учреждении 48 гражданам были выданы документы установленного государственного образца (свидетельство, удостоверение), из них 41 по рабочим профессиям и 7 по должностям служащих.
Образовательная услуга, предоставляемая службой занятости, привлекает безработных граждан возможностью бесплатного обучения востребованной специальности, а также перспективой трудоустройства в новом профессиональном качестве. Выплачиваемая во время прохождения обучения стипендия, является дополнительным материальным стимулом.

Образование
Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/11/2017
Образование
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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