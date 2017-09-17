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Профориентация в Тяжине

Старшеклассники школ поселка Тяжинский познакомились с работой пожарно-спасательной части.
Со вступительным словом перед ребятами выступил начальник 22 отряда противопожарной службы по Кемеровской области Максим Викторович Гарцуев. Для ребят организовали экскурсию по помещениям пожарно-спасательной части № 1 поселка Тяжинский. О профессии пожарного школьникам рассказал начальник ПСЧ-1 Олег Владимирович Дягилев.
Ребятам продемонстрировали, как выполняется норматив «Сбор и выезд по тревоге», продемонстрировали пожарно-техническое вооружение пожарного автомобиля. Затем школьники увидели, как в непригодной для дыхания среде, в лабиринтах тренировочной теплодымокамеры работает звено газодымозащитной службы.
Далее последовали показательные учения, где работники МЧС продемонстрировали свои профессиональные навыки и технические средства. По легенде учений произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего в легковом автомобиле были заблокированы люди.
К месту аварии немедленно вызвали пожарный расчет. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно приступили к извлечению условно пострадавшего человека. Для проведения спасательных работ был использован гидравлический аварийно-спасательный инструмент, при помощи которого в считанные минуты из легкового автомобиля был извлечен человек.
Затем старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Александрович Комаров продемонстрировал школьникам возможности пожарно-криминалистической лаборатории экспресс-анализа «Антрацит», которую используют дознаватели в ходе расследования пожаров.
Также ребята встретились с представителями кадровой службы отряда ФПС. Ребятам продемонстрировали слайды о Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России и подробно рассказали об учебных заведениях, где готовят специалистов для пожарно-спасательных подразделений.

Образование
Тяжин
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/09/2017
Образование
Тяжин
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