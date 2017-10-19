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Программа благоустройства дворов Калтана близка к завершению

Программа благоустройства дворов Калтана близка к завершению.

В течение двух месяцев в Калтанском городском округе полным ходом шла реализация программы «Комфортная городская среда», в рамках которой преобразились 17 дворовых территорий.

Победителем конкурса и исполнителем работ по благоустройству стало общество с ограниченной ответственностью «Дорога». В соответствии с техническим заданием и сметой стоимость программы обошлась в сумму порядка 8 млн рублей, доля жителей составила 5%. На сегодняшний день все работы находятся в стадии завершения. Объем работы выполнен большой: в каждом дворе, попавшем в этом году в программу благоустройства, заасфальтированы территории, установлены скамейки, урны, организовано освещение.

Во время выполнения работ дополнительно по просьбам жителей многим дворам подрядчик заасфальтировал площадки под столики и скамейки, пешеходные дорожки, увеличил автостоянки, установил ограждения для цветочных клумб. Работы осложнялись дополнительными проблемами. Где-то приходилось спиливать переросшие деревья, где-то ремонтировать крыльцо, где-то убирать слой грунта, чтобы создать уклон и не допустить попадание дождевых вод в подвал дома. К каждому двору подходили индивидуально, учитывая пожелания жителей.

К благоустройству подключились управляющие компании, на субботники выходили собственники помещений. Обновились дворы и в черте города, и в поселках Постоянный, Малиновка.

В 2018 году будут благоустроены следующие 13 дворов многоквартирных домов, а затем и все остальные, ведь программа рассчитана до 2022 года и, как заверила Л.А. Шайхелисламова, первый заместитель главы округа по ЖКХ, ни один двор не останется без внимания.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
19/10/2017
Общество
Калтан
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Новости Кузбасса

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