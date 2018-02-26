Программа «Поэты детям» в Тяжине

В Тяжинской центральной детской библиотеке прошла литературно-поэтическая встреча с самобытным автором Ириной Анатольевной Юхатовой «В поселке моем – моя судьба».
Библиотекарь Светлана Александровна Труханова познакомила учащихся 3 «в» класса Тяжинской средней школы № 1 с биографией и увлечениями поэтессы. Ирина Анатольевна ответила на вопросы ребят и прочитала свои стихотворения: «Судьба моя Тяжин», «Кузбасс», «Учитель», «Мама», «Снеговик» и другие.
Особый интерес у школьников вызвало стихотворное произведение «Солдат нашего времени», посвященное земляку, участнику Великой Отечественной войны, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. Встреча прошла в рамках программы «Поэты детям».
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