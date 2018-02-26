Программа «Поэты детям» в Тяжине

Из Новокузнецка запустят тур до Grelka Fest в Шерегеше Близится дата Grelka Fest — самого масштабного и зрелищного зимнего мероприятия в Шерегеше.

Кузбассовец купил в интернете права, чтобы не ходить пешком Чтобы не становиться пешеходом, парень купил в интернете за 25 тысяч поддельные права - в них было...

Синоптики рассказали о похолодании в Кемеровской области Сотрудники гидрометеорологического центра Кемеровской области рассказали о погоде на двадцать...