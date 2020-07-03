Программа празднования Дня города в Новокузнецке

4 июля Новокузнецку исполняется 402 года. В этот день празднование пройдет как в онлайн, так и в офлайн форматах.
На онлайн-площадках горожан ждут поздравления от творческих коллективов города, музыкальные репортажи и поэтические онлайн-акции, к которым может присоединиться каждый желающий.
Офлайн-программа:
4 июля 10.00-16.00 НХМ ярмарка-выставка мастеров ДПИ
12.00 -15.00 музеи Новокузнецка межмузейный выставочный проект "Мой город: музейный ракурс"
13.00 - 16.00 аллея у библиотеки им.Гоголя VII литературно-краеведческий фестиваль "Кузнецку посвящается…"
с 14.00 площадка возле веранды ДТС концерт "Тебе поём, любимый город!"
Фестиваль "Гуляй, город-сад!" пройдет с 18.00 - 21.00:
Площадки:
Центральный район – Арт-Сквер
Кузнецкий район – Сад алюминщиков
Куйбышевский район – парк ДК им. Дзержинского
Новоильинский район – парковая зона площади мероприятий Новоильинского района
Заводской район – Сад Металлургов
Орджоникидзевский район – площадь ДК им. Маяковского.
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