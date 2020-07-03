Программа празднования Дня города в Новокузнецке

4 июля Новокузнецку исполняется 402 года. В этот день празднование пройдет как в онлайн, так и в офлайн форматах.

На онлайн-площадках горожан ждут поздравления от творческих коллективов города, музыкальные репортажи и поэтические онлайн-акции, к которым может присоединиться каждый желающий.

Офлайн-программа:

4 июля 10.00-16.00 НХМ ярмарка-выставка мастеров ДПИ

12.00 -15.00 музеи Новокузнецка межмузейный выставочный проект "Мой город: музейный ракурс"

13.00 - 16.00 аллея у библиотеки им.Гоголя VII литературно-краеведческий фестиваль "Кузнецку посвящается…"

с 14.00 площадка возле веранды ДТС концерт "Тебе поём, любимый город!"

Фестиваль "Гуляй, город-сад!" пройдет с 18.00 - 21.00:

Площадки:

Центральный район – Арт-Сквер

Кузнецкий район – Сад алюминщиков

Куйбышевский район – парк ДК им. Дзержинского

Новоильинский район – парковая зона площади мероприятий Новоильинского района

Заводской район – Сад Металлургов

Орджоникидзевский район – площадь ДК им. Маяковского.