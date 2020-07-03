Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Программа празднования Дня города в Новокузнецке

4 июля Новокузнецку исполняется 402 года. В этот день празднование пройдет как в онлайн, так и в офлайн форматах.

На онлайн-площадках горожан ждут поздравления от творческих коллективов города, музыкальные репортажи и поэтические онлайн-акции, к которым может присоединиться каждый желающий.

Офлайн-программа:

4 июля 10.00-16.00 НХМ ярмарка-выставка мастеров ДПИ

12.00 -15.00 музеи Новокузнецка межмузейный выставочный проект "Мой город: музейный ракурс"

13.00 - 16.00 аллея у библиотеки им.Гоголя VII литературно-краеведческий фестиваль "Кузнецку посвящается…"

с 14.00 площадка возле веранды ДТС концерт "Тебе поём, любимый город!"

Фестиваль "Гуляй, город-сад!" пройдет с 18.00 - 21.00:

Площадки:

Центральный район – Арт-Сквер

Кузнецкий район – Сад алюминщиков

Куйбышевский район – парк ДК им. Дзержинского

Новоильинский район – парковая зона площади мероприятий Новоильинского района

Заводской район – Сад Металлургов

Орджоникидзевский район – площадь ДК им. Маяковского.

Культура
Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/07/2020
Культура
Общество
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В новокузнецкой школе №12 идет ремонт
Ремонт капитальный идет первый раз за 87 лет.
Град повредил автомобили в Кузбассе
Жители Кузбасса поделились в Сети фотографиями крупного града, который обрушился на некоторые...
Жаркие выходные с дождями и грозами ожидаются в Кузбассе
По информации Кемеровского Гидрометцентра, в ночь на пятницу в Кузбассе ожидается температура +15...
В Кузбассе создали министерство угольной промышленности
Власти Кемеровской области официально объявили об открытии собственного министерства угольной...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus