Программы летнего отдыха (в период ограничительных мер) в Кузбасскино!

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и...

На неделе в Кузбассе прогнозируют град и похолодание до +2°C В первую неделю июня в Кузбассе ожидаются дожди, грозы и град. Прогноз погоды опубликовал...

В Новокузнецке выходит на линию новый трамвай с номером «300» Все вагоны будут брендированы в стилистике 300-летия Кузбасса. После окончательной настройки систем...