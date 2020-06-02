Программы летнего отдыха (в период ограничительных мер) в Кузбасскино!

На период ограничительных мер запланированы мероприятия и кинопоказы на открытых площадках Кузбасскино с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.
В Эвент парке Кузбасскино с понедельника по пятницу в 11-00, в субботу-воскресенье в 14-00 и 17-00 будут проходить игровые и развлекательные тематические программы с показом мультфильма/фильма!
Запись обязательна по тел 36 -43- 69, только безналичная оплата.
Количество мест ограничено.
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