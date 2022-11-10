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Проинформирован – значит вооружен

В конце октября 2022 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по просьбе индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Печеркина А.Г. проведены профилактические визиты и разъяснены требования законодательства при осуществлении федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска.

В ходе профилактического визита инспектором Управления Россельхознадзора проведена  консультация контролируемого лица о порядке посева подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств и о порядке реализации, транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений.

Консультацию также можно получить в отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса по телефону 8(3842)36-15-80, по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б или по e-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru.

Общество
kuzbassnews.ru
10/11/2022
Общество

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