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Производители зерна Чебулинского района в Кузбассе, прошли аттестацию для экспорта пшеницы, ячменя, рапса в КНР

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по заявлению в ИС «Цербер» проведены мероприятия по аттестации ООО «Чебулинское» и ООО «Усть-Сертинское» с целью включения в реестр предприятий Российской Федерации аттестованных на право экспорта зерна пшеницы, ячменя, семян рапса в Китай, как предприятия осуществляющие производство, хранение, реализацию зерна.

В ходе мероприятий были обследованы объекты производства и хранения зерна (пшеница, ячмень, рапс) на соответствие фитосанитарным требованиям КНР и требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В летний период, при подготовке к аттестации, сельскохозяйственными предприятиями проведены обследования мест хранения и выращивания зерна на вредные организмы, имеющие карантинное значение для Китайской Народной Республики. На объектах хранения зерна  пшеницы, ячменя, семян  рапса проведены работы по очистке складских помещений, а также их карантинное фитосанитарное обеззараживание, что подтверждается представленными документами.

Зараженности вредителями по результатам карантинной экспертизы не выявлено.

В ходе проведенных мероприятий по аттестации было установлено, что зерно пшеницы, ячменя, семян рапса выращенное в ООО «Чебулинское» и ООО «Усть-Сертинское», а также места хранения зерна соответствует требованиям  Китайской Народной Республики.

Общество
kuzbassnews.ru
22/12/2022
Общество
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