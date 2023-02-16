Производители зерна Гурьевского муниципального округа в Кузбассе, прошли аттестацию для экспорта семян льна в КНР

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по заявлению в ИС «Цербер» проведены мероприятия по аттестации ИП «Мовсесян А.А.» с целью включения в реестр предприятий Российской Федерации аттестованных на право экспорта семян льна в Китай, как предприятия осуществляющие производство, хранение, реализацию зерна.

В ходе мероприятий были обследованы объекты производства и хранения зерна (семян льна) на соответствие фитосанитарным требованиям КНР и требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В летний период, при подготовке к аттестации, сельскохозяйственными предприятиями проведены обследования мест хранения и выращивания зерна на вредные организмы, имеющие карантинное значение для Китайской Народной Республики. На объектах хранения семян льна проведены работы по очистке складских помещений, а также их карантинное фитосанитарное обеззараживание, что подтверждается представленными документами.

Зараженности вредителями по результатам карантинной экспертизы не выявлено.

В ходе проведенных мероприятий по аттестации было установлено, что семена льна выращенные в ИП «Мовсесян А.А», а также места хранения зерна соответствует требованиям Китайской Народной Республики.