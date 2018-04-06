Прокопчанин похитил транспортерную ленту стоимостью более 21 000 000 рублей

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего прокопчанина, обвиняемого в краже транспортерной ленты, стоимостью 21 000 000 рублей.
Как выяснилось, злоумышленник проник на территорию угольного предприятия в поисках металлолома. Увидев упакованные рулоны новой транспортерной ленты, он вернулся домой, нашел в Интернете покупателя, а затем, изучив работу охраны предприятия, нанял тяжелую технику для грузоперевозок и организовал вывозку пяти рулонов.
Руководство предприятия обратилось в полицию.
Дорогостоящее оборудование было возвращено. А "предпринимателя" ждет суд.
06/04/2018
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