Прокопчанин похитил транспортерную ленту стоимостью более 21 000 000 рублей

Собственники помещений просят не сносить часть «Зимней вишни» Владельцы и арендаторы торговых помещений кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» попросили власти города...

Роспотребнадзор закрыл спортзал прокопьевской школы Школа привлечена к ответственности с назначением административного наказания в виде приостановления...

Школа №81 в Новокузнецке откроется к 1 сентября Сегодняшним спикером стал заместитель главы Новокузнецка по строительству Виталий Солоненко.