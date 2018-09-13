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Прокопчанин убил человека из-за цветмета

24 июля а прокопьевскую полицию обратились родственники 43-летнего мужчины, который 23 июля после телефонного звонка на личном автомобиле уехал из дома и не вернулся.

Накануне исчезновения он разговаривал по телефону по вопросу сдачи цветного металла объемом примерно около 10 кг. Полиция установила звонившего, но мужчина уверял, что действительно созванивался, однако встречи так и не произошло.

Следствие выяснило, что подозреваемый говорит неправду и что после звонка он встретился с пропавшим прокопчапнином.

Мужчины беседовали на горных выработках в черте Прокопьевска и между ними возникла ссора: объем цветмета был примерно вполовину меньше, чем оговаривалось ранее. Конфликт быстро перерос в драку, и обвиняемый ударил потерпевшего рукой, а затем  молотком по голове. Когда 43-летний мужчина упал и потерял сознание, молодчик снял с его руки золотой перстень, забрал имеющиеся у потерпевшего 28 тысяч рублей, а тело оттащил в заросли кустарника и закидал оплеткой от кабеля. Автомобиль перегнал примерно на 2 километра от места убийства и поджег.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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kuzbassnews.ru
13/09/2018
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