Прокопчанин убил парня ножом за толчок

Причиной конфликта стало столкновение на эскалаторе ТРЦ Прокопьевска в пьяном состоянии.
Выяснение отношений продолжилось на улице. Один из парней упал на снег, а 20-летний сел на него и стал бить. В ходе драки упавший, 22-летний мужчина, достал нож и нанес им более 10 ранений потерпевшему, после чего сбросил его с себя и спокойно ушел.
За дракой наблюдали знакомые с обеих сторон.
Видео драки:
20/02/2018
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