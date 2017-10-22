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Прокопчанин украл у тещи 20 банок солений

У жительницы частного сектора Прокопьевска  исчезли из подполья заготовленные на зиму овощи и более 20 банок солений. При этом входная дверь была закрыта на замок, все окна в доме целы.

Полицейские установили подозреваемого в краже - им оказался 34-летний зять потерпевшей.
В комнате у него были обнаружены 8 пустых банок из-под солений. Злоумышленник признался, что кражу совершил для организации застолья с товарищами. В дом тещи он забрался, открыв дверь найденным накануне ключом, а уходя, закрыл замок, чтобы в жилище не проникли воры.

В настоящее время в отношении подозреваемого  по факту кражи возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Часть похищенных продуктов сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице. 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
22/10/2017
Происшествия
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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