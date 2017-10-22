Прокопчанин украл у тещи 20 банок солений

У жительницы частного сектора Прокопьевска исчезли из подполья заготовленные на зиму овощи и более 20 банок солений. При этом входная дверь была закрыта на замок, все окна в доме целы.
Полицейские установили подозреваемого в краже - им оказался 34-летний зять потерпевшей.
В комнате у него были обнаружены 8 пустых банок из-под солений. Злоумышленник признался, что кражу совершил для организации застолья с товарищами. В дом тещи он забрался, открыв дверь найденным накануне ключом, а уходя, закрыл замок, чтобы в жилище не проникли воры.
В настоящее время в отношении подозреваемого по факту кражи возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Часть похищенных продуктов сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.
22/10/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Утром в понедельник, 23 октября, на Логовом шоссе в Кемерове образовалась пробка.
|
По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», соседи почувствовали сильный запах гари....
|
Ранее iReactor сообщал о том, что в Кемерово на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП, в котором...
|
Житель Новокузнецка разместил предложение на сайте "Банк идей", согласно которому через...