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Прокопьевский ансамбль ложкарей – победитель Международного конкурса-фестиваля

В Санкт-Петербурге прошел III Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Дивный остров». Кузбасс представил творческий коллектив «Сибирский наигрыш».

Прокопьевские ложкари под руководством Миннигали Исламова стали победителями конкурса-фестиваля в номинации «Инструментальное творчество». Коллектив награжден дипломом Лауреата Гран-При и памятным кубком, а также  удостоен гранта в размере 30 тыс. рублей для участия в Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка». Конкурс-фестиваль пройдет 10-13 октября в Казани.

Руководитель ансамбля награжден дипломом в номинации «Лучший преподаватель», памятным кубком и благодарственным письмом.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
08/07/2019
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