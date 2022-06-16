Прокуратура Беловского района проконтролирует устранение недостатков ремонта школьного спортзала
Прокуратура Беловского района провела проверку соблюдения требований законодательства при реализации национального проекта «Образование».
Установлено, что МБОУ «Новокараканская средняя общеобразовательная школа» заключило муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на выполнение текущего ремонта спортивного зала. Подрядчиком работы были выполнены, однако их качество не соответствует предъявляемым требованиям. Наблюдается разрушение раствора в стыках стен, в некоторых местах швы на стенах отклеены, краска на стенах отслоилась.
По данному факту прокуратурой района директору образовательного учреждения внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. По результатам рассмотрения представления директором школы индивидуальному предпринимателю направлено требование устранить выявленные дефекты ремонта в рамках гарантийных обязательств.
Окончательное устранение нарушения находится на контроле прокуратуры района.
Фото из открытых источников