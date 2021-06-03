Прокуратура Центрального района Новокузнецка разъясняет

Прокуратура Центрального района города Новокузнецка разъясняет, что в связи с принятием Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ (далее – Закон) о беззаявительном порядке назначения пенсий, который вступает в силу с 01.01.2022 года, изменяется порядок назначения пенсий по предложению органов службы занятости, а также страховых и социальных пенсий по инвалидности.

Из текста Закона следует, что изменения коснутся ряд законодательных актов, в том числе Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации", Федеральные законы "О государственной социальной помощи", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О страховых пенсиях" и др.

Законом предусматривается отказ от необходимости подачи заявлений и документов, направленных на реализацию прав граждан, связанных с пенсионным обеспечением.

Так, по предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо имеющим указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.

При согласии безработного гражданина с назначением пенсии, орган службы занятости направляет с использованием системы электронного документооборота в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту жительства гражданина предложение о досрочном назначении пенсии безработному гражданину.

При этом пенсия назначается гражданину со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину без истребования от него заявления о назначении пенсии.

Пенсия, предусмотренная настоящим пунктом, назначается в соответствии с порядком, аналогичным порядку назначения страховой пенсии по старости.

По достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, лицу, получающему досрочную пенсию, назначается страховая пенсия по старости без истребования от него заявления о назначении страховой пенсии по старости на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.