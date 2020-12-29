Прокуратура Центрального района Новокузнецка выявила нарушения в исполнении судебных решений

Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка в отделе судебных приставов по Центральному району города Новокузнецка Управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу проверено исполнение судебных решений о назначении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа (далее - Отдел).

В результате проверки прокуратурой района установлено, что в Отделе 18 исполнительных производств вышеуказанной категории окончены в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 103.1 Федерального закона от 02.07.2010 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в связи с направлением в суд, выдавший исполнительный документ, представления об отмене судебного штрафа.) (далее – Федеральный закон № 229-ФЗ).

Вместе с тем, в нарушение требований части 6 статьи 103. 1 Федерального закона № 229-ФЗ судебными приставами – исполнителями Отдела по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока уплаты судебного штрафа при отсутствии сведений об уплате должником денежных сумм, представления об отмене указанной меры уголовно-правового характера и о решении вопроса о привлечении лиц к уголовной ответственности, в суд своевременно не направлялись. Так, представления об отмене мер уголовно-правового характера (судебного штрафа) по 18 исполнительным производствам направлены в суды с нарушениями сроков, которые составляют от двух недель до трех месяцев, что недопустимо и свидетельствует об отсутствии контроля на данном направлении в Отделе, а также способствует освобождению виновных лиц от установленной законом ответственности.

По фактам, выявленных нарушений прокуратурой района руководителю УФССП России по Кемеровской области Кузбассу внесено представление об устранении выявленных нарушений закона об исполнительном производстве в Отделе судебными приставами.

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