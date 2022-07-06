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Прокуратура Ижморского района выявила незаконную рубку деревьев

Прокуратурой Ижморского района проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на территории Святославского участкового лесничества.

В урочище клх. Азат Сбер выявлен факт незаконной рубки 8 берез. Ущерб от преступления составил более 137 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Экология
Ижморский
kuzbassnews.ru
06/07/2022
Происшествия
Экология
Ижморский
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