Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, совершенном в 2003 году

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Беловского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, в июне 2003 года в дневное время, находясь в частном жилом доме в с. Поморцево Беловского района, обвиняемый, являясь очевидцем совершенного его знакомым заранее спланированного покушения на убийство хозяина дома, с целью скрыть данное преступление, произвел из заранее приготовленного пистолета множественные выстрелы в двух находившихся в доме мужчин, являющихся очевидцами указанного покушения на убийство, отчего они скончались на месте. С ранениями головы и грудной клетки хозяин дома доставлен в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

После совершенного преступления обвиняемый скрылся за пределами Кузбасса и проживал по поддельным документам. Спустя более 20 лет его местонахождение было установлено, и он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в убийстве двух лиц он признал полностью. За совершение указанных преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.

Уголовное дело направлено в Кемеровский областной суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области