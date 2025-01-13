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Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело по факту получения взятки инженером химического комбината

Прокурор Кемеровской области-Кузбасса Александр Блошкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего бывшего инженера химического комбината. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, инженер отдела по эксплуатации и обеспечению имущественного комплекса акционерного общества, являющегося дочерней компанией государственной корпорации по атомной энергетике, в октябре 2024 года получил от директора коммерческой организации 400 тыс. рублей в качестве взятки за способствование согласованию и подписанию актов выполненных работ по обслуживанию и содержанию железнодорожных путей химического комбината без фактического их выполнения.

После получения денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу.

Уголовное дело по данному факту расследовано Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Заводский районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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13/01/2025
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