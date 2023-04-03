Прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего

Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту обнаружения на открытом участке местности в Куйбышевском районе Новокузнецка тела 12-летнего мальчика без признаков насильственной смерти.

Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части осуществления в отношении ребенка и семьи, в которой он проживал, профилактической работы.

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