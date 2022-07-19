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Прокуратура Ленинска – Кузнецкого на основании публикации в СМИ проверила детскую площадку

Прокуратурой Ленинска-Кузнецкого на основании информации, размещенной в средствах массовой информации, проверена детская площадка, расположенная на придомовой территории дома № 5 по пр. Кольчугинский, на предмет соответствия ее предъявляемым законодательством требованиям.

Установлено, что на площадке около элемента «скалодром» выступает металлический уголок, который создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данному факту прокуратурой города руководителю ООО «Модуль+», на которого возложена обязанность по содержание общего имущества многоквартирного дома, санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Обществом требование прокуратуры удовлетворено, металлический уголок убран.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
19/07/2022
Общество
Ленинск-Кузнецкий
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