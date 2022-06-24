Прокуратура Новокузнецка проверила состояние «поющего» фонтана

Прокуратурой города Новокузнецка на основании публикации в сети Интернет «Девочка провалилась в дыру в новокузнецком фонтане» проведена проверка.

Установлено, что в опубликованной статье идет речь о «поющем» фонтане в сквере имени Н.С. Ермакова г. Новокузнецка. Проверка показала, что фонтан находится в ненадлежащем состоянии и создает угрозу причинения вреда здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. В частности, на момент проверки была сломана часть решетки фонтана, через которую подаются струи воды, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По выявленным нарушениям руководителю Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г. Новокузнецка, а также подрядчику, осуществляющему текущее содержание и ремонт данного фонтана, внесены представления.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены.

Фото из открытых источников