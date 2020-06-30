Прокуратура Новокузнецка защитила права людей с инвалидностью

Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка (далее прокуратура района) в первом полугодии 2020 года по информации ГКУ «Центр занятости населения города Новокузнецка» проведена проверка исполнения законодательства о занятости населения и о социальной защите прав инвалидов в следующих организациях ООО «Сервис-Леда», ООО «Отель-Н-Капитал», ООО «Горнорудная компания», ООО «Картель-Авто-Новокузнецк», ООО «СинергоСофтСистемс», ООО «Контур-Новокузнецк», ООО «ТД Сибирь-Ойл», ООО «Прокопьевский горнопроектный институт», ООО «Бизнесфорвард», ООО «СантехСтройМонтаж», расположенных на поднадзорной территории.

По результатам проверки прокуратурой района установлено, что коммерческими организациями ежемесячно до 10 числа отчетного месяца не исполнялась обязанность по предоставлению в ГКУ «Центр занятости населения города Новокузнецка» информации о данных рабочих местах, необходимой для трудоустройства инвалидов (квоты для приема на работу), что недопустимо и противоречит требованиям, установленных в частях 1,3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статьям 20, 21, пункта 3 части 2 статьи 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В целях устранения нарушений действующего законодательства и восстановления нарушенных прав (гарантий трудовой занятости) данной категории граждан (инвалидов) вышеперечисленным организациям прокурором района внесены представления, которые рассмотрены и признаны обоснованными, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководителям организаций работниками прокуратуры района даны разъяснения действующего законодательства о защите прав инвалидов.