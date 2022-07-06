Прокуратура организовала проверку по факту обрушения породы на шахте «Распадская – Коксовая»

5 июля на шахте «Распадская - Коксовая» в Междуреченском городском округе произошло обрушение породы. Работы были приостановлены, горняки эвакуированы.

На место происшествия выехали и.о. прокурора города Междуреченска Светлана Гаранина, и.о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

Фото из открытых источников