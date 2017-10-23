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Прокуратура Тайги выявила коррупционные нарушения в деятельности главы города

Проверка, проведенная прокуратурой  Тайги в отношении главы города, установила, что с 10 января 2017 года глава города вынес распоряжение и назначил директором муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тайгинском городском округе» свою супругу. Также он заключил с ней трудовой договор. С января по 22 июня 2017 года ей выплачивалась заработная плата.

Данные действия главы Тайгинского городского округа нарушали требования статей 10, 11, 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», так как чиновник не принял меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов на службе.

В связи с этим прокурор города направил в Совет народных депутатов Тайгинского городского округа внесено представление и потребовал инициировать вопрос об удалении главы Тайгинского городского округа в отставку в связи с нарушением им положений закона о противодействии коррупции.

20 октября на сессии Совета народных депутатов Тайгинского городского округа представление прокурора было рассмотрено, требования, содержащиеся в представлении, удовлетворены.

Решением Совета народных депутатов Тайгинского городского округа принята отставка главы Тайгинского городского округа по собственному желанию с 21 октября 2017 года.

Политика
Тайга
kuzbassnews.ru
23/10/2017
Политика
Тайга
Новости Кузбасса

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