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Прокуратура выявила нарушение благоустройства в одном из дворов Новокузнецка

Прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка организована проверка по информации, размещенной в сети Интернет о предполагаемых нарушениях, регламентирующих вопросы благоустройства и природоохранного законодательства по адресу пр. Ермакова  дома 18-22  г. Новокузнецка. 

В связи с этим помощник прокурора выехал на место, информация, размещенная в сети Интернет, нашла свое подтверждение, на момент осмотра выявлено, что у  четырех саженцев повреждена кора у основания, что привело к гибели саженцев.

Прокуратурой района инициирована проверка соблюдений требований законодательства в указанной сфере правоотношений.

 

 

Заместитель прокурора  района

Н.А. Чебанов

 

 

Фото: Прокуратура Центрального района г. Новокузнецка 

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/07/2022
Происшествия
Новокузнецк

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