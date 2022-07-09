Прокуратура выявила нарушение благоустройства в одном из дворов Новокузнецка

Прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка организована проверка по информации, размещенной в сети Интернет о предполагаемых нарушениях, регламентирующих вопросы благоустройства и природоохранного законодательства по адресу пр. Ермакова дома 18-22 г. Новокузнецка.

В связи с этим помощник прокурора выехал на место, информация, размещенная в сети Интернет, нашла свое подтверждение, на момент осмотра выявлено, что у четырех саженцев повреждена кора у основания, что привело к гибели саженцев.

Прокуратурой района инициирована проверка соблюдений требований законодательства в указанной сфере правоотношений.

Заместитель прокурора района

Н.А. Чебанов

Фото: Прокуратура Центрального района г. Новокузнецка