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Прокуратурой Центрального района Кемерово организована проверка по факту падения части металлического ограждения на ребенка

Прокуратурой Центрального района г. Кемерово в результате мониторинга сети «Интернет» выявлена информация о падении части металлического ограждения на набережной р. Томь в районе кемеровского городского сада «Парк Чудес» на малолетнего мальчика. В результате происшествия 3-летний ребенок получил ушибы.

 

По данному факту прокуратурой района организована проверка исполнения требований законодательства о благоустройстве, в ходе которой действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка.

 

По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

 

Ситуация находится на контроле прокуратуры.  Фото: пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
14/06/2025
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