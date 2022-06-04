Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка по факту повреждения опоры ЛЭП

2 июня при выполнении своих трудовых обязанностей уроженец с. Шарап Прокопьевского муниципального округа на тракторе совершил наезд на опору ЛЭП, тем самым повредив ее.

В результате аварийного отключения на территории Новокузнецкого района, города Новокузнецка, оказались обесточены объекты социальной инфраструктуры, котельные, объекты водоснабжения. Кроме того, без электроэнергии остались более 15 тыс. человек.

По данному факту прокуратурой области организована проверка соблюдения требований трудового, земельного законодательства, по результатам которой при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

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