Прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса организована проверка по факту происшествия с участием рейсового автобуса

14 июня в районе дома 144 по улице Красноармейской в городе Кемерово произошла разгерметизация газового баллона с метаном на рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту номер 15.

В результате произошедшего трем пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Центрального района г. Кемерово Алексей Редькин.

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров общественным транспортом.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-служба прокуратуры области