Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса организована проверка по факту происшествия с участием рейсового автобуса

14 июня в районе дома 144 по улице Красноармейской в городе Кемерово произошла разгерметизация газового баллона с метаном на рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту номер 15.

В результате произошедшего трем пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Центрального района г. Кемерово Алексей Редькин.

По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров общественным транспортом.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
kuzbassnews.ru
15/06/2025
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus