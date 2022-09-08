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Прокуратурой Новокузнецкого утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, незаконно получавшей социальные выплаты

Прокуратурой Новокузнецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, 34-летняя обвиняемая в 2018 году обратилась в уполномоченный орган за назначением ей ежемесячной денежной выплаты, в связи с рождением первого ребенка. На основании предоставленных документов женщине назначена ежемесячная выплата до достижения ребенком возраста 1 года. Впоследствии срок выплаты продлен до достижения ребенком возраста трех лет. Вместе с тем оказалось, что у женщины имеются еще двое несовершеннолетних детей (2008 и 2013 года рождения), в отношении которых она не была лишена родительских прав.

С учетом изложенного у гражданки отсутствовали правовые основания для подачи заявления на выплату ежемесячной денежной выплаты, поскольку ребенок 2018 года рождения не являлся для нее первым. Таким образом, жительница Новокузнецкого района в период с июня 2018 года по июнь 2021 года незаконно получила более 360 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Новокузнецкий районный суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление ей грозит лишение свободы до 6 лет.

 

 

Фото из открытых источников

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/09/2022
Происшествия
Новокузнецк
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