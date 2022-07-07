Прокурор города Киселевска выявил бесхозяйную дамбу

Проведенной прокуратурой города Киселевска проверкой установлено, что в районе пгт. Карагайлинский через реку Кривой Ускат расположено гидротехническое сооружение (искусственная насыпь с плитами для пропуска воды), отвечающее признакам дамбы.

Объект сооружен более 40 лет назад в целях обеспечения нужд населения поселка и прогона скота на выпас, однако сведения о его строительстве, постановке на кадастровый учет, оформлении права собственности отсутствуют. Таким образом, обнаруженное сооружение является бесхозяйным. Законодательством предусмотрена обязанность органа местного самоуправления направить в орган государственного надзора и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения о выявленном гидротехническом сооружении, которое не имеет собственника, для решения вопроса об обеспечении его безопасности.

Часть указанной дамбы в период весеннего таяния снега размыта, а ее техническое состояние требует принятия мер к постоянному поддержанию объекта в состоянии, пригодном для безопасной эксплуатации.

Администрацией Киселевского городского округа после размыва дамбы выполнены ремонтные работы в целях поддержания объекта в состоянии, пригодном для использования для нужд населения, однако меры к направлению сведений о бесхозяйном объекте в соответствующие органы не приняты.

В связи с имеющейся угрозой жизни и здоровью неопределенного круга лиц, прокурор города Киселевска обратился в суд с требованием возложить на администрацию Киселевского городского округа обязанность направить в орган государственного надзора и орган исполнительной власти субъекта сведения о выявленном гидротехническом сооружении, расположенном через реку Кривой Ускат.

Киселевский городской суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их.

Законность выводов суда первой инстанции подтвердил Кемеровский областной суд, оставив апелляционную жалобу администрации без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.

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