Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокурор Кузбасса провел прием граждан и встретился с представителями предпринимательского сообщества Тяжинского муниципального округа

12 августа прокурор Кемеровской области – Кузбасса Александр Блошкин в рамках работы мобильной приемной провел личный прием жителей Тяжинского муниципального округа.

На прием обратились 12 граждан, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя, по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, ненадлежащего содержания автомобильных дорог, несанкционированных свалок на территории округа, непредоставления земельных участков в аренду для осуществления предпринимательской деятельности, отказа в заключении муниципальных контрактов.

Заявителям даны разъяснения и приняты 9 письменных обращений, по результатам рассмотрения которых, будут направлены ответы в установленном законом порядке.  

Александр Блошкин поручил прокурору Тяжинского района принять меры к восстановлению и защите прав заявителей.

Принятые обращения взяты на контроль прокурором области.

Кроме того, в рамках рабочей поездки прокурор области провел встречу с общественным представителем в Тяжинском муниципальном округе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе Зинаидой Тюриной и представителями бизнес-сообщества Тяжинского муниципального округа.

В ходе встречи обсуждены основные вопросы, касающиеся прав предпринимателей, реализации мер поддержки и стимулирования предпринимательского сообщества. Предприниматели рассказали прокурору области об имеющихся проблемах, в результате чего прокурором поручено проведение проверок соблюдения законодательства, их результаты находятся на контроле в прокуратуре области.

Александр Блошкин отметил, что надзор за соблюдением прав предпринимателей остается одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры региона. Принимаемые прокурорами меры реагирования прежде всего направлены на исключение фактов необоснованного ограничения экономической свободы и вмешательства в предпринимательскую деятельность, недопущение административного давления на предпринимателей.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/08/2022
Общество
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus