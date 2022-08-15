Прокурор Кузбасса провел прием граждан и встретился с представителями предпринимательского сообщества Тяжинского муниципального округа

12 августа прокурор Кемеровской области – Кузбасса Александр Блошкин в рамках работы мобильной приемной провел личный прием жителей Тяжинского муниципального округа.

На прием обратились 12 граждан, в том числе 4 индивидуальных предпринимателя, по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, ненадлежащего содержания автомобильных дорог, несанкционированных свалок на территории округа, непредоставления земельных участков в аренду для осуществления предпринимательской деятельности, отказа в заключении муниципальных контрактов.

Заявителям даны разъяснения и приняты 9 письменных обращений, по результатам рассмотрения которых, будут направлены ответы в установленном законом порядке.

Александр Блошкин поручил прокурору Тяжинского района принять меры к восстановлению и защите прав заявителей.

Принятые обращения взяты на контроль прокурором области.

Кроме того, в рамках рабочей поездки прокурор области провел встречу с общественным представителем в Тяжинском муниципальном округе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области – Кузбассе Зинаидой Тюриной и представителями бизнес-сообщества Тяжинского муниципального округа.

В ходе встречи обсуждены основные вопросы, касающиеся прав предпринимателей, реализации мер поддержки и стимулирования предпринимательского сообщества. Предприниматели рассказали прокурору области об имеющихся проблемах, в результате чего прокурором поручено проведение проверок соблюдения законодательства, их результаты находятся на контроле в прокуратуре области.

Александр Блошкин отметил, что надзор за соблюдением прав предпринимателей остается одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры региона. Принимаемые прокурорами меры реагирования прежде всего направлены на исключение фактов необоснованного ограничения экономической свободы и вмешательства в предпринимательскую деятельность, недопущение административного давления на предпринимателей.

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