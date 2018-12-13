Прокурором Междуреченска назначен Дмитрий Григорьев

На пост прокурора Междуреченска приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11 декабря 2018 года назначен Дмитрий Григорьев. Дмитрию Григорьеву 39 лет. В органах прокуратуры он работает 16 лет. Начинал в 2002 году с должности следователя прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка, со временем дослужившись до должности заместителя прокурора того же района. В 2010 году был назначен Новокузнецким межрайонным природоохранным прокурором, работал в этой должности до последнего времени. В 2016 году был награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».