Пропавшего березовского пенсионера полиция нашла на Крайнем Севере

В отдел МВД России по Березовскому обратились обеспокоенные родственники 63-летнего мужчины, который на протяжении длительного времени не появлялся дома и не отвечал на их телефонные звонки.
Сотрудники уголовного розыска установили, что пенсионер может находится на территории Эвенкийского района Красноярского края. Связаться с березовчаниным не представлялось возможным ввиду отсутствия там мобильной связи.
Чтобы узнать, где в настоящее время проживает мужчина, и все ли с ним в порядке, полицейские обратились за помощью к коллегам из Красноярска.
Пролетев несколько сотен километров на вертолете и проехав по тундре на оленьих упряжках, стражи порядка встретились с пенсионером из Кузбасса. Мужчина пояснил, что уехал из дома на заработки, и сейчас занимается заготовкой рыбы. Все подробности своего быта он изложил в письме, которое красноярские стражи порядка направили инициаторам розыска.
Накануне сотрудники отдела МВД России по Березовскому передали послание родственникам пенсионера.
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