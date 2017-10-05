Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пропавшего березовского пенсионера полиция нашла на Крайнем Севере

В отдел МВД России по  Березовскому обратились обеспокоенные родственники 63-летнего мужчины, который на протяжении длительного времени не появлялся дома и не отвечал на их телефонные звонки.

Сотрудники уголовного розыска установили, что пенсионер может находится на территории Эвенкийского района Красноярского края. Связаться с березовчаниным не представлялось возможным ввиду отсутствия там мобильной связи.

Чтобы узнать, где в настоящее время проживает мужчина, и все ли с ним в порядке, полицейские  обратились за помощью к коллегам из Красноярска.

Пролетев несколько сотен километров на вертолете и проехав по тундре на оленьих упряжках, стражи порядка встретились с пенсионером из Кузбасса. Мужчина пояснил, что уехал из дома на заработки, и сейчас занимается заготовкой рыбы. Все подробности своего быта он изложил в письме, которое красноярские стражи порядка направили инициаторам розыска.

Накануне сотрудники отдела МВД России по Березовскому передали послание родственникам пенсионера.

Общество
Топ
Березовский
kuzbassnews.ru
05/10/2017
Общество
Топ
Березовский
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец заставил мать выпрыгнуть в окно, а бабушку бил по голове молотком
Мотивом преступления стали деньги. Явившись домой ночью, наркоман стал бить спящую мать шумовкой.
На бульваре Строителей в Кемерове отфрезеруют неровности
На следующей неделе дорожная организация проведёт работы по фрезерованию возвышений для более...
Житель Новокузнецка избивал 12-летнего сына за общение с бабушкой
Тридцатитрехлетний житель города Новокузнецка (Кемеровская область) отправится под суд за...
Новокузнечанка чуть не лишилась волос в драке на «Доме-2»
Новокузнечанка Екатерина Кузнецова, принимающая участие в телепроекте "Дом-2", чуть не...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus