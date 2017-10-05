Пропавшего березовского пенсионера полиция нашла на Крайнем Севере

В отдел МВД России по Березовскому обратились обеспокоенные родственники 63-летнего мужчины, который на протяжении длительного времени не появлялся дома и не отвечал на их телефонные звонки.

Сотрудники уголовного розыска установили, что пенсионер может находится на территории Эвенкийского района Красноярского края. Связаться с березовчаниным не представлялось возможным ввиду отсутствия там мобильной связи.

Чтобы узнать, где в настоящее время проживает мужчина, и все ли с ним в порядке, полицейские обратились за помощью к коллегам из Красноярска.

Пролетев несколько сотен километров на вертолете и проехав по тундре на оленьих упряжках, стражи порядка встретились с пенсионером из Кузбасса. Мужчина пояснил, что уехал из дома на заработки, и сейчас занимается заготовкой рыбы. Все подробности своего быта он изложил в письме, которое красноярские стражи порядка направили инициаторам розыска.

Накануне сотрудники отдела МВД России по Березовскому передали послание родственникам пенсионера.