Пропавшие в тайге мужчина и подросток найдены

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17 сентября в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 14- и 26-летнего жителей Таштагольского района, которые ушли в лес возле горы Лысуха и пропали. В настоящее время мужчина и мальчик найдены. В поисковых мероприятиях принимали участие порядка 50 человек: следователи, следователи-криминалисты территориального следственного отдела, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, волонтеры. Как только они будут доставлены в город, их осмотрят на предмет необходимости оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Фото из открытых источников
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