Пропавшие в тайге мужчина и подросток найдены

«Металлург-Запсиб-2003» вышел в финал первенства России Команда под руководством тренера Евгения Горбунова уже вошла в число лучших в России по 2003 году...

Штормовое предупреждение: на Кузбасс надвигается непогода Кузбассовцев предупреждают о штормовом усилении ветра и непогоде. Так, в пятницу, 20 сентября, в...

Проезд по мостам через Искитимку в Кемерове временно перекроют Городские службы предупредили автомобилистов о запланированных работах на трех мостах и временном...