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Пропавшие в тайге мужчина и подросток найдены

17 сентября в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении  14- и  26-летнего жителей Таштагольского района, которые ушли  в лес возле горы Лысуха и пропали.   В настоящее время мужчина и мальчик найдены. В  поисковых мероприятиях принимали  участие  порядка 50 человек: следователи, следователи-криминалисты территориального следственного отдела, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, волонтеры. Как только они будут доставлены в город,  их осмотрят на предмет необходимости  оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.   Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
19/09/2019
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