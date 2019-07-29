Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пропавший в лесу трехлетний ребенок найден

28 июля около 13:00 в отдел МВД России по Яшкинскому району поступил сигнал о без вести пропавшем 3-летнем мальчике: житель села Власково отправился в лес вместе с тремя детьми. Во время поиска грибов младший из них потерялся. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Личный состав ОМВД России по Яшкинскому району обследовал лесной массив в районе поисков. К стражам порядка также присоединились спасатели и волонтеры. В результате ребенок был найден живым и возвращен родителям.  Фото: ИА Новости Кузбасса

Общество
Происшествия
Топ
Яшкино
kuzbassnews.ru
29/07/2019
Общество
Происшествия
Топ
Яшкино
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В центре Кемерова произошёл крупный пожар
В центре Кемерова произошёл крупный пожар. Горел гаражный бокс по улице Боброва. О возгорании в...
Игрока новокузнецкого «Металлурга» не пустили в европейскую страну
Воссоединение нападающего с «Металлургом» произойдёт не ранее 10 августа. К этой дате хоккеисты «...
Сразу на неделю останутся без телевидения жители 4 городов Кузбасса
Жители четырех городов Кузбасса на неделю останутся без телевидения.
После конфликта пассажир выстрелил в водителя такси в Кемерове
Водитель одного из кемеровских такси выполнял заказ, когда между ним и пассажиром произошел...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus