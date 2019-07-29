Пропавший в лесу трехлетний ребенок найден

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28 июля около 13:00 в отдел МВД России по Яшкинскому району поступил сигнал о без вести пропавшем 3-летнем мальчике: житель села Власково отправился в лес вместе с тремя детьми. Во время поиска грибов младший из них потерялся. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Личный состав ОМВД России по Яшкинскому району обследовал лесной массив в районе поисков. К стражам порядка также присоединились спасатели и волонтеры. В результате ребенок был найден живым и возвращен родителям. Фото: ИА Новости Кузбасса
29/07/2019
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