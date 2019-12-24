«Прорвемся», - ответят «опера» Инского РЭС

Сегодня для многих кузбассовцев горящий свет, исправно работающие электроприборы – уже привычная повседневность. И любая нештатная ситуация, возникшая в электросетях, в буквальном смысле воспринимается потребителями, как настоящая катастрофа. Главная задача электромонтёра оперативно-выездной бригады, победив все природные стихии, – вернуть людям свет в кратчайшие сроки.

«Весь подшлемник в мокром снегу, руки окоченели от холода, бывает и зуб на зуб не попадает, а мы с ребятами из бригады смотрим друг на друга и улыбаемся: «Прорвемся, «опера!», - рассказывает о своей повседневной работе электромонтер оперативно-выездной бригады Инского района электрических сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь Игорь Шишанков.

Героический девиз еще несколько лет тому назад энергетики «позаимствовали» у героев известного сериала «Улицы разбитых фонарей». А любимую песню дружный коллектив бригады ОВБ частенько исполняет на свой профессиональный праздник.

«Мы работаем слаженно, оперативно, вся бригада собирается на выезд, буквально по телефонному звонку, - говорит энергетик. – Вот, например, года три тому назад в селе Менчереп Инского района прямо на Новый год одна «веселая» компания на машине сбила опору линии 10 киловольт. В течение получаса бригада ОВБ уже была на месте. Мы знали, работы будет много: нужно доставить и возвести новую опору, смонтировать провода. Мы спешили! И успели запитать всех потребителей. Жители села встретили Новый год с «Голубым огоньком» и сияющей гирляндой на елке. В нашу честь даже фейерверк запустили».

Ненормированный график и готовность быть на связи круглосуточно – кто-то видит в этом минусы, а Игорь Шишанков – плюсы.

«Сидел бы в кабинете, и семье вечером нечего было бы рассказать, - улыбается энергетик. – А так у меня целый арсенал «светлых историй». Теперь не могу представить свою жизнь без света, без любимой профессии. На смену выхожу всегда в приподнятом настроении, хоть утром, хоть поздней ночью. Вот так, наденешь всю экипировку и обязательно подмигнешь своим коллегам по бригаде: «Прорвемся, «опера»!» - тогда и мороз, и ветер нипочём.