Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Прорвемся», - ответят «опера» Инского РЭС

Сегодня для многих кузбассовцев горящий свет, исправно работающие электроприборы – уже привычная повседневность. И любая нештатная ситуация, возникшая в электросетях, в буквальном смысле воспринимается потребителями, как настоящая катастрофа. Главная задача электромонтёра оперативно-выездной бригады, победив все природные стихии, – вернуть людям свет в кратчайшие сроки.

«Весь подшлемник в мокром снегу, руки окоченели от холода, бывает и зуб на зуб не попадает, а мы с ребятами из бригады смотрим друг на друга и улыбаемся: «Прорвемся, «опера!», - рассказывает о своей повседневной работе электромонтер оперативно-выездной бригады Инского района электрических сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь Игорь Шишанков.   

Героический девиз еще несколько лет тому назад энергетики «позаимствовали» у героев известного сериала «Улицы разбитых фонарей». А любимую песню дружный коллектив бригады ОВБ частенько исполняет на свой профессиональный праздник.

«Мы работаем слаженно, оперативно, вся бригада собирается на выезд, буквально по телефонному звонку, - говорит энергетик. – Вот, например, года три тому назад в селе Менчереп Инского района прямо на Новый год одна «веселая» компания на машине сбила опору линии 10 киловольт. В течение получаса бригада ОВБ уже была на месте. Мы знали, работы будет много: нужно доставить и возвести новую опору, смонтировать провода. Мы спешили! И успели запитать всех потребителей. Жители села встретили Новый год с «Голубым огоньком» и сияющей гирляндой на елке. В нашу честь даже фейерверк запустили».     

Ненормированный график и готовность быть на связи круглосуточно – кто-то видит в этом минусы, а Игорь Шишанков – плюсы.

«Сидел бы в кабинете, и семье вечером нечего было бы рассказать, - улыбается энергетик. – А так у меня целый арсенал «светлых историй». Теперь не могу представить свою жизнь без света, без любимой профессии. На смену выхожу всегда в приподнятом настроении, хоть утром, хоть поздней ночью. Вот так, наденешь всю экипировку и обязательно подмигнешь своим коллегам по бригаде: «Прорвемся, «опера»!» - тогда и мороз, и ветер нипочём.

Общество
Экономика
Белово
kuzbassnews.ru
24/12/2019
Общество
Экономика
Белово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Золотодобытчиков в Кузбассе оштрафовали на миллион рублей
В результате против золотодобытчиков в Кузбассе было заведено 18 административных дел, 11 из них...
Кузбасские депутаты отменили транспортный налог для некоторых авто
В минувшую пятницу, 20 декабря, депутаты Законодательного собрания Кузбасса окончательно приняли...
Золотодобытчиков в Кузбассе оштрафовали на миллион рублей
В результате против золотодобытчиков в Кузбассе было заведено 18 административных дел, 11 из них...
В серьёзном ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове пострадали пять человек
В результате аварии пострадали пять человек из обоих автомобилей, — сообщили корреспонденту A42.RU...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus