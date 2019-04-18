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Противопожарная профилактика в Тяжине

В поселке Тяжинский работники администрации и участники добровольной пожарной дружины производят отжиг сухой травы и растительности в целях предотвращения продвижения огня по территории.
Мероприятие согласовано с ЕДДС, ФГКУ «22 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области. Уже отработан ряд районов поселка – «Молодежный», «Свалка», «Райтоп», «Водозабор (ул. Черняева)», «Остановка Сафоронова», «Кладбище» и въезд с северной стороны.
В поселке Тяжинский с 25 апреля по 1 июня 2019 года распоряжением главы Тяжинского городского поселения Николая Александровича Петракова вводится особый противопожарный режим. Активно ведется работа по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых домов.
В этот период запрещено разведение костров, а также сжигание мусора и травы на территории частных садовых, огородных, дачных земельных участков граждан. Для оперативного реагирования на возникновение пожаров и их ликвидации будет организовано дежурство сотрудников администрации городского поселения.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/04/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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