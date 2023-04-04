Проведен профилактический визит АО «Русал Новокузнецкий алюминиевый завод»

31 марта 2023 года по поступившей в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявке от АО «Русал Новокузнецкий алюминиевый завод» осуществляющего свою деятельность по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесины термическим методом расположенному на территории г. Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасса проведен профилактический визит в форме профилактической беседы путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирование АО «Русал Новокузнецк» по вопросам: размещения актов карантинного фитосанитарного обеззараживания в информационной системе ФГИС «АРГУС-Обеззараживание» и порядке гашения карантинных сертификатов при ввозе подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.