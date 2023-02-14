Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Проведение профилактических визитов в отношении сельхозтоваропроизводителей ООО «Антибесс» и ООО «Агропромсервис».

В начале февраля текущего года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по инициативе хозяйствующих субъектов проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении ООО «Антибесс» (Мариинский район), ООО «Агропромсервис» (Тисульский район). Основным видом деятельности данных предприятий является производство зерновых культур, зернобобовых культур, семян масличных культур.

В ходе профилактических визитов контролируемым лицам разъяснены обязательные требования, предъявляемых к их деятельности, к находящимся в пользовании объектам государственного надзора, их соответствии критериям риска.

При проведении профилактических визитов были проведены консультации:

- по вопросам осуществления обследований подкарантинных объектов и подкарантинной продукции в целях своевременного выявления карантинных вредных организмов и пути их распространения на территории Российской Федерации;

- и по вопросам ввоза и использования для посева семян сельскохозяйственных растений импортного происхождения.

 

Общество
kuzbassnews.ru
14/02/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus