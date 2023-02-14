В начале февраля текущего года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по инициативе хозяйствующих субъектов проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении ООО «Антибесс» (Мариинский район), ООО «Агропромсервис» (Тисульский район). Основным видом деятельности данных предприятий является производство зерновых культур, зернобобовых культур, семян масличных культур.

В ходе профилактических визитов контролируемым лицам разъяснены обязательные требования, предъявляемых к их деятельности, к находящимся в пользовании объектам государственного надзора, их соответствии критериям риска.

При проведении профилактических визитов были проведены консультации:

- по вопросам осуществления обследований подкарантинных объектов и подкарантинной продукции в целях своевременного выявления карантинных вредных организмов и пути их распространения на территории Российской Федерации;

- и по вопросам ввоза и использования для посева семян сельскохозяйственных растений импортного происхождения.