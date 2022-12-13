Проведено обследование ООО «Мариинский элеватор» для включения в реестр экспортеров на Китай

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено обследование ООО «Мариинский элеватор» с целью аттестации и включения общества в реестр предприятий Российской Федерации аттестованных на право экспорта зерна пшеницы, ячменя, гороха, семян рапса в Китай, как предприятие осуществляющее хранение зерна

Складские помещения для хранения зерна, элеватор, мини-элеватор, предназначенные для хранения вышеуказанной продукции, подготовленной для экспорта в Китай, обследованы на соответствие фитосанитарным требованиям Китая и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Данные исследования проведены согласно протоколу, заключенному между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к пшенице, ячменю, гороху, рапсу.

В целях подготовки к аттестации обществом проведены работы по очистке зернохранилищ, а также их карантинное фитосанитарное обеззараживание, что подтверждается представленными документами. Зараженности вредителями территории элеватора по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы не выявлено.

В ходе проведения мероприятия по аттестации было установлено, что предприятие соответствует требованиям Китайской Народной Республики, и готово хранить зерно пшеницы, ячменя, гороха, семян рапса подготовленное для экспорта в КНР.