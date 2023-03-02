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Проведены профилактические визиты.

В феврале 2023 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна  по инициативе сельхозтоваропроизводителей проведены профилактические визиты в отношении ИП ГКФХ Губиной С.М. и  ИП ГКФХ Козленко С.И.  Профилактические визиты проводились в форме профилактической беседы и консультирования.

         В ходе проведения профилактических визитов проведены консультации по вопросам порядка организации и осуществления государственного контроля, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответсвующей категории риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, об обязательных требованиях, предъявляемых в области земельного надзора к землям сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и объектам надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при производстве сельскохозяйственной продукции

Общество
kuzbassnews.ru
02/03/2023
Общество
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