В феврале 2023 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна по инициативе сельхозтоваропроизводителей проведены профилактические визиты в отношении ИП ГКФХ Губиной С.М. и ИП ГКФХ Козленко С.И. Профилактические визиты проводились в форме профилактической беседы и консультирования.

В ходе проведения профилактических визитов проведены консультации по вопросам порядка организации и осуществления государственного контроля, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответсвующей категории риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, об обязательных требованиях, предъявляемых в области земельного надзора к землям сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и объектам надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при производстве сельскохозяйственной продукции