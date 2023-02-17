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Проведены профилактические визиты предприятий осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на землях сельскохозяйственного назначения.

В начале  февраля 2023 специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровско  области –Кузбассу проведены профилактические визиты в отношении ООО «Агропроссервис», осуществляющего производство сельскохозяйственной продукции на землях сельскохозяйственного назначения,  с целью профилактики нарушений обязательных требований в области земельного законодательства, а также безопасного обращения с  пестицидами и агрохимикатами

      Юридическое лицо в ходе профилактической беседы проинформировано о соблюдении обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, основаниях и  рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятиях, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.
       А также Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромсервис» доведена информация о необходимости регистрации в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»).

Общество
kuzbassnews.ru
17/02/2023
Общество
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