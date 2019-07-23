Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Проверка ООО «Молочная перерабатывающая компания»

 

В июле текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молочная перерабатывающая компания», осуществляющих деятельность по производству молочных продуктов: питьевое пастеризованное молоко, ряженка, кефир, сметана, йогурт, масло сливочное, творог.

В результате проверки установлены факты нарушений технических регламентов Таможенного Союза: 1. в процессе изготовления пищевых продуктов в производственное помещение была открыта дверь на улицу; 2. производственные помещения имеют многочисленные участки с нарушенной целостностью облицовочной плитки на полу и стенах. Подобные нарушения имеют прямую и косвенную угрозу загрязнения пищевой продукции условно-патогенными и патогенными микроорганизмами. Сколы, трещины и другие неровности на поверхностях производственных помещений препятствуют качественной мойке и дезинфекции и приводят к размножению микроорганизмов в производственной среде.

В отношении данного предпринимательства составлен административный протокол, за нарушение требований технических регламентов Таможенного Союза. Выдано предписание об устранении нарушений.

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровская МФО заплатит 20 000 рублей штрафа за угрозы и маты
Суд признал МФО «ГринМани» виновной и назначил штраф в размере 20 000 рублей.
Дымка может простоять в Кузбассе до конца недели
Причиной называют лесные пожары в Красноярском крае. По словам метеорологов, смог от пожаров почти...
Кузбассовец за мошенничество получил четыре года условно
Ленинск-Кузнецкий районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и...
В Кузбассе продлили акцию «100 детских площадок»
Еще одно важное решение было принято Сергеем Цивилевым во время общения с беловчанами. В регионе...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus