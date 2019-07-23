Проверка ООО «Молочная перерабатывающая компания»

В июле текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении молокоперерабатывающего предприятия ООО «Молочная перерабатывающая компания», осуществляющих деятельность по производству молочных продуктов: питьевое пастеризованное молоко, ряженка, кефир, сметана, йогурт, масло сливочное, творог.

В результате проверки установлены факты нарушений технических регламентов Таможенного Союза: 1. в процессе изготовления пищевых продуктов в производственное помещение была открыта дверь на улицу; 2. производственные помещения имеют многочисленные участки с нарушенной целостностью облицовочной плитки на полу и стенах. Подобные нарушения имеют прямую и косвенную угрозу загрязнения пищевой продукции условно-патогенными и патогенными микроорганизмами. Сколы, трещины и другие неровности на поверхностях производственных помещений препятствуют качественной мойке и дезинфекции и приводят к размножению микроорганизмов в производственной среде.

В отношении данного предпринимательства составлен административный протокол, за нарушение требований технических регламентов Таможенного Союза. Выдано предписание об устранении нарушений.