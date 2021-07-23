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Проверка юридического лица на соответствие требованиям к использованию птицы в культурно-зрелищных целях и её содержанию.

 

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, на основании поступившего обращения, проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса в отношении ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», направленная на проверку соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

В рамках проведения проверки выявлены нарушения  законодательства РФ, а именно:

- отсутствие договора на ветеринарное обслуживание птицы со специалистом в области ветеринарии

- отсутствие плана противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

- отсутствие диагностических исследований и противоэпизоотических мероприятий

    -  отсутствие журнала наблюдения за животными, с ежедневной фиксацией физического состояния, клинического здоровья животных.

- отсутствие журнала мойки и дезинфекции.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и выдано предписание с установленными сроками исполнения. Постановлением юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму 10 000 рублей.

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

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