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Проверки на соответствие требованиям безопасности начались в учреждениях Кузбасса

Такое решение принято на внеочередном заседании антитеррористической комиссии, которое губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел в связи с трагедией в Казани.

«Безопасность детей — приоритет в работе. Должны быть надежно защищены школы во всех без исключения населенных пунктах, даже самых удаленных. Нужно обеспечить максимальную безопасность, для этого оперативно проверить все объекты, где ребята занимаются, и при необходимости усилить меры защиты», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По решению АТК в регионе с сегодняшнего дня проходят проверки на соответствие требованиям безопасности не только всех учреждений образования, но и культуры, спорта, а также социальной защиты Кузбасса. По результатам проверок будут приняты дополнительные решения.

По данным министерства образования и науки Кузбасса, в регионе 654 школы, которые размещены в 821 здании, 857 дошкольных образовательных организаций располагаются в 1000 объектах, техникумы и колледжи — в 115 зданиях.

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kuzbassnews.ru
12/05/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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