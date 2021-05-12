Проверки на соответствие требованиям безопасности начались в учреждениях Кузбасса

Такое решение принято на внеочередном заседании антитеррористической комиссии, которое губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел в связи с трагедией в Казани.
«Безопасность детей — приоритет в работе. Должны быть надежно защищены школы во всех без исключения населенных пунктах, даже самых удаленных. Нужно обеспечить максимальную безопасность, для этого оперативно проверить все объекты, где ребята занимаются, и при необходимости усилить меры защиты», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
По решению АТК в регионе с сегодняшнего дня проходят проверки на соответствие требованиям безопасности не только всех учреждений образования, но и культуры, спорта, а также социальной защиты Кузбасса. По результатам проверок будут приняты дополнительные решения.
По данным министерства образования и науки Кузбасса, в регионе 654 школы, которые размещены в 821 здании, 857 дошкольных образовательных организаций располагаются в 1000 объектах, техникумы и колледжи — в 115 зданиях.
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